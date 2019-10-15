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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2019 15:43
GÜNCEL HABERLER

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesinin İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizden olan 6.608.700 TL tutarındaki alacaklarına mahsuben Merko Holding AŞ. ve Aetna SA'ye tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek 4.667.161 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, söz konusu payların satışı 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraçbelgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793308


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