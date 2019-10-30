***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/10/2019AçıklamalarYönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarakSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi gereği Şirketin 01.01.2019 – 30.09.2019 tarihli Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun incelenmesi sonucu herhangi bir eksiklik içermediğine, gerçeği tam ve doğru biçimde yansıttığına, 01.01.2019 - 30.09.2019 tarihli mali tablo ve raporların kabulüne ve kamuya açıklanmak üzere BİST ve SPK'na bildirilmesine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795707BIST