***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634Transferler8.122.254 -8.122.254 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)570 1.196 1.766 1.766Dönem Karı (Zararı)1.196 1.196 1.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)570 570 570Dönem Sonu Bakiyeler27 10.000.000 127 3.464.077 1.196 13.465.400 13.465.400Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.000.000 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582Transferler-10.313 10.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -226.394 -226.402 -226.402Dönem Karı (Zararı)-226.394 -226.394 -226.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8 -8 -8Dönem Sonu Bakiyeler-2.528.236 -226.394 13.227.180 13.227.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.904.778 -108.098Dönem Karı (Zararı)-226.394 1.196Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-226.394 1.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-47.421 -50.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 120 448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33 3.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 33 3.386Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-50.401 -64.337Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-52.533 -148.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 4.299 78.732Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 3.378 464Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -5.545 4.926Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.827 9.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.679.024 -106.494Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.220 562.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -64.220 562.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.647.695 -78.985İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.642.700 -78.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.995 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.779 -613.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.200 -46.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.979 -566.759Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -10.738 2.772Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.807 37.240İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.500 -3.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.693 40.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -23.957 -16.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-23.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.952.839 -156.066Alınan Faiz22-24 48.061 69.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -6.993Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.086Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.904.778 -108.098NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.904.778 -108.098DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.085.067 632.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ180.289 524.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 180.289 5.085.067Ticari Alacaklar103.461 42.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 103.461 42.619Diğer Alacaklar12.981.430 8.333.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 12.976.435 8.333.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.995 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 7.978 4.232Diğer Dönen Varlıklar26 71.190 59.662ARA TOPLAM13.344.348 13.525.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.344.348 13.525.315DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 0 37Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 99Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 16 99Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.429TOPLAM DURAN VARLIKLAR16 2.565TOPLAM VARLIKLAR13.344.364 13.527.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar76.406 28.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 76.406 26.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 18.381 29.119Diğer Borçlar21.305 7.498İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 17.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.805 7.498Kısa Vadeli Karşılıklar653 2.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 653 2.333ARA TOPLAM116.745 67.122TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER116.745 67.122UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar43 7.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 43 7.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER439 7.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER117.184 74.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 13.227.180 13.453.582Ödenmiş Sermaye27 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-190 -182Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)27 -190 -182Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.982.000 5.982.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.528.236 -2.517.923Net Dönem Karı veya Zararı27 -226.394 -10.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.227.180 13.453.582TOPLAM KAYNAKLAR13.344.364 13.527.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 52.203 1.938.562 863 322.229Satışların Maliyeti28 -47.534 -1.850.486 -1.440 -290.201TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.669 88.076 -577 32.028BRÜT KAR (ZARAR)4.669 88.076 -577 32.028Genel Yönetim Giderleri29-30 -290.918 -318.491 -80.483 -150.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 23.165 293.840 9.369 250.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -10.932 -118.512 7.640 -100.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-274.016 -55.087 -64.051 31.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-274.016 -55.087 -64.051 31.413Finansman Gelirleri33 50.981 66.791 8.890 21.572Finansman Giderleri33 -532 -773 -532 -773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-223.567 10.931 -55.693 52.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -2.827 -9.735 -2.308 -10.355Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.203 -10.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.827 468 -2.308 -152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-226.394 1.196 -58.001 41.857DÖNEM KARI (ZARARI)-226.394 1.196 -58.001 41.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-226.394 1.196 -58.001 41.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8 570 3.582 -303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8 712 3.582 -379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-142 76Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8 570 3.582 -303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-226.402 1.766 -54.419 41.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-226.402 1.766 -54.419 41.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795708BIST