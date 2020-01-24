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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.01.2020 10:02
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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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24.01.2020
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DÜZELTMEDİR.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.01.2020 tarihinde gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
  
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814238


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