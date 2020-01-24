***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 09:25
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.01.2020 tarihinde gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814227
BIST
11:55122.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,85
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:555,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9411
En Düşük
5,9236
11:556,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:55297,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,97
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,65
|4.908.191
|% 6,45
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|AGYO
|2,14
|9.846.736
|% 2,39
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|ALCTL
|16,25
|14.797.579
|% 2,14
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|AKGRT
|6,73
|1.977.502
|% -1,46
|
|AYGAZ
|13,79
|2.380.571
|% -1,29
|
|AEFES
|26,10
|3.188.362
|% -0,91
|
|ARCLK
|21,78
|14.496.059
|% -0,64
|
|ASELS
|22,90
|81.516.208
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|AKENR
|1,15
|10.535.567
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,14
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|0,19
|
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