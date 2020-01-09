METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2020 11:06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyonları Bilgilendirme Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 47.811,14 % 0,000019 % 0,000078 % 4,13407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810080
BIST
13:30116.834
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 3.957,96
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:305,8756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0392
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:306,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0414
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:30292,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -4,70
|Açılış
|: 292,31
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,49
|9.940.761
|% 18,14
|
|FMIZP
|54,85
|5.693.685
|% 11,94
|
|RYSAS
|4,76
|35.793.320
|% 11,48
|
|IHLGM
|1,12
|43.168.295
|% 10,89
|
|VKING
|3,16
|2.795.484
|% 10,10
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|SANEL
|3,85
|28.125
|% -1,03
|
|THYAO
|14,10
|1.442.463.253
|% 4,44
|
|GARAN
|11,87
|427.684.326
|% 6,94
|
|HALKB
|6,29
|383.868.297
|% 3,28
|
|ASELS
|22,82
|370.565.487
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,43
|356.704.153
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,43
|356.704.153
|% 2,88
|
|ISGYO
|1,87
|347.531.486
|% 6,86
|
|ODAS
|2,29
|310.639.044
|% 6,51
|
|ALBRK
|1,64
|186.615.407
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,71
|296.899.869
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6353
|7,6736
|% -1,19
|
|Frank
|6,0084
|6,0445
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5621
|1,5700
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,93
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,26
|
|Yarım
|933
|957
|-32,05
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,02
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|