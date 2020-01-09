METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri3.183,77 % 0,24461276Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.570,81 % 0,19751833Bağımsız Denetim Ücreti1.326,81 % 0,10194036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri233,81 % 0,01796389Fon Yönetim Ücreti4.525,25 % 0,34768023Hisse Senedi Komisyonu50,53 % 0,00388228Tahvil Bono Komisyonu15,93 % 0,00122392Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00575465Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.073,14 % 0,62026875TOPLAM GİDERLER20.054,95 % 1,54084517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.301.555,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810578BIST