METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.856,3 % 0,03393914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri740,06 % 0,01353068Bağımsız Denetim Ücreti2.872 % 0,05250941Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.117,57 % 0,02043278Fon Yönetim Ücreti102.092,59 % 1,86658138Hisse Senedi Komisyonu146,25 % 0,00267392Tahvil Bono Komisyonu76,02 % 0,00138989Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00136941Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.756,16 % 0,16009081TOPLAM GİDERLER117.731,85 % 2,15251743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.469.495,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810579BIST