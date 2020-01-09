METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.856,3 % 0,00030189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,76 % 0,00005168Bağımsız Denetim Ücreti6.033,84 % 0,00098129Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.757,68 % 0,01150745Fon Yönetim Ücreti11.477.472,22 % 1,86660138Hisse Senedi Komisyonu17.924,89 % 0,00291516Tahvil Bono Komisyonu4.220,61 % 0,00068641Gecelik Ters Repo Komisyonu23.370,66 % 0,00380081Vadeli Ters Repo Komisyonu506,05 % 0,0000823Borsa Para Piyasası Komisyonu1.788,93 % 0,00029094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00001218Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.170,25 % 0,01482718TOPLAM GİDERLER11.695.494,09 % 1,90205865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ614.886.090,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810580BIST