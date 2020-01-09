METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.072,3 % 0,0009594Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri798,55 % 0,0003697Bağımsız Denetim Ücreti5.095,17 % 0,00235889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.253,54 % 0,01539523Fon Yönetim Ücreti4.031.837,6 % 1,8666002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38.427,63 % 0,01779065Vadeli Ters Repo Komisyonu968,37 % 0,00044832Borsa Para Piyasası Komisyonu1.993,84 % 0,00092308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48.347,93 % 0,02238341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.861,59 % 0,01938046TOPLAM GİDERLER4.204.656,52 % 1,94660933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ215.998.991,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810581BIST