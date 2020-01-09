METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.072,3 % 0,00062563Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.220,87 % 0,00036858Bağımsız Denetim Ücreti7.288,64 % 0,00220044Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.148,01 % 0,01000736Fon Yönetim Ücreti7.334.572,55 % 2,214303Hisse Senedi Komisyonu22.197,34 % 0,00670136Tahvil Bono Komisyonu1.169,27 % 0,000353Gecelik Ters Repo Komisyonu41.481,46 % 0,01252323Vadeli Ters Repo Komisyonu2.761,41 % 0,00083367Borsa Para Piyasası Komisyonu10.088,87 % 0,00304582Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00002261Türev Araçlar Komisyonu5.748,25 % 0,00173539Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.432,33 % 0,02639577TOPLAM GİDERLER7.549.256,2 % 2,27911586DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ331.236.175,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810582BIST