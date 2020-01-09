METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.072,3 % 0,00272268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri798,55 % 0,00104917Bağımsız Denetim Ücreti2.219,4 % 0,00291595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.432,02 % 0,01107838Fon Yönetim Ücreti1.685.347,41 % 2,2142885Hisse Senedi Komisyonu85.108,52 % 0,11181957Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.603,78 % 0,01655944Vadeli Ters Repo Komisyonu262,4 % 0,00034475Borsa Para Piyasası Komisyonu24.934,11 % 0,0327596Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00009841Türev Araçlar Komisyonu7.819,47 % 0,01027359Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.850,74 % 0,041847TOPLAM GİDERLER1.861.523,6 % 2,44575704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.112.368 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810583BIST