METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.072,3 % 0,00246481Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri798,55 % 0,0009498Bağımsız Denetim Ücreti-528,31 -% 0,00062838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.838,98 % 0,01170256Fon Yönetim Ücreti846.220,18 % 1,00650071Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu361,92 % 0,00043047Gecelik Ters Repo Komisyonu14.576,66 % 0,01733759Vadeli Ters Repo Komisyonu262,4 % 0,0003121Borsa Para Piyasası Komisyonu2.488,21 % 0,0029595Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00008909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.857,79 % 0,02837664TOPLAM GİDERLER900.023,58 % 1,07049488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.075.467,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810584BIST