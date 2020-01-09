METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.072,3 % 0,00218667Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.220,86 % 0,00128824Bağımsız Denetim Ücreti3.162,73 % 0,00333728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.594,11 % 0,01012362Fon Yönetim Ücreti953.856,65 % 1,00650074Hisse Senedi Komisyonu6.393,39 % 0,00674625Tahvil Bono Komisyonu268,77 % 0,0002836Gecelik Ters Repo Komisyonu11.655,48 % 0,01229875Vadeli Ters Repo Komisyonu502,93 % 0,00053069Borsa Para Piyasası Komisyonu3.127,65 % 0,00330027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00007903Türev Araçlar Komisyonu1.529,66 % 0,00161408Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.013,84 % 0,0348359TOPLAM GİDERLER1.026.473,27 % 1,08312513DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.769.592,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810585BIST