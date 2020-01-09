METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.256,07 % 0,0018108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.051,62 % 0,00105133Bağımsız Denetim Ücreti2.681,37 % 0,00092378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.986,78 % 0,01170901Fon Yönetim Ücreti1.009.239,81 % 0,34769983Hisse Senedi Komisyonu7.578,9 % 0,00261106Tahvil Bono Komisyonu5.808,66 % 0,00200118Gecelik Ters Repo Komisyonu14.127,28 % 0,00486708Vadeli Ters Repo Komisyonu2.517,76 % 0,00086741Borsa Para Piyasası Komisyonu3.833,29 % 0,00132063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,0000258Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.445,57 % 0,00807739TOPLAM GİDERLER1.111.602,01 % 0,3829653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ290.261.811,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810586BIST