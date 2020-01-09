METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.928,6 % 0,00234674Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri798,57 % 0,00047702Bağımsız Denetim Ücreti2.537 % 0,00151547Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.287,5 % 0,0216763Fon Yönetim Ücreti1.715.572,79 % 1,02479549Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.141,75 % 0,00127937Gecelik Ters Repo Komisyonu201.833,81 % 0,1205652Vadeli Ters Repo Komisyonu29.685,09 % 0,01773236Borsa Para Piyasası Komisyonu6.251,95 % 0,0037346Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00004474Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.646,3 % 0,02786412TOPLAM GİDERLER2.045.758,26 % 1,22203141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.406.356 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810587BIST