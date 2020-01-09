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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 16:07
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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.310,84 % 0,02036408
Bağımsız Denetim Ücreti
1.718,29 % 0,01514228
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
509,92 % 0,00449363
Fon Yönetim Ücreti
96.687,57 % 0,85205098
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
136,33 % 0,0012014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.464,44 % 0,02171767
Vadeli Ters Repo Komisyonu
43,73 % 0,00038537
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.636,43 % 0,03204573
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
74,9 % 0,00066005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.504,91 % 0,12782328
TOPLAM GİDERLER
122.087,36 % 1,07588447
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.347.627,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810588


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RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % -1,14  
Frank 6,0153 6,0515 % -0,67  
Riyal 1,5610 1,5689 % -0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -9,70  
Altın Gr. 293 293 -3,82  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,07  
B. Petrol 64,72 64,72 -0,72  
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