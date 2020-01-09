METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.310,84 % 0,02036408Bağımsız Denetim Ücreti1.718,29 % 0,01514228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri509,92 % 0,00449363Fon Yönetim Ücreti96.687,57 % 0,85205098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu136,33 % 0,0012014Gecelik Ters Repo Komisyonu2.464,44 % 0,02171767Vadeli Ters Repo Komisyonu43,73 % 0,00038537Borsa Para Piyasası Komisyonu3.636,43 % 0,03204573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00066005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.504,91 % 0,12782328TOPLAM GİDERLER122.087,36 % 1,07588447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.347.627,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810588BIST