METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.310,84 % 0,04150937Bağımsız Denetim Ücreti1.718,29 % 0,03086546Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.320,67 % 0,04168595Fon Yönetim Ücreti47.433,89 % 0,85204996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu130,81 % 0,00234973Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00134542Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.736,4 % 0,15693103TOPLAM GİDERLER62.725,8 % 1,12673692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.567.031,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810589BIST