METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,09459874Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 1,14039188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80,02 % 0,0238231Fon Yönetim Ücreti2.861,44 % 0,85189178Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,73 % 0,00259905Gecelik Ters Repo Komisyonu41,02 % 0,01221224Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,12 % 0,03725002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,02229881Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.149,21 % 2,42613684TOPLAM GİDERLER15.488,68 % 4,61120246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ335.892,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810590BIST