METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 16:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,75 % 0,09459874
Bağımsız Denetim Ücreti
3.830,49 % 1,14039188
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80,02 % 0,0238231
Fon Yönetim Ücreti
2.861,44 % 0,85189178
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8,73 % 0,00259905
Gecelik Ters Repo Komisyonu
41,02 % 0,01221224
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125,12 % 0,03725002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
74,9 % 0,02229881
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.149,21 % 2,42613684
TOPLAM GİDERLER
15.488,68 % 4,61120246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
335.892,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810590
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 5.114,40
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:055,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0445
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:056,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0538
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
18:05292,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -4,47
|Açılış
|: 292,54
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.592.415
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.854.546
|% 19,90
|
|KARTN
|435,80
|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
|7,32
|22.979.957
|% 15,46
|
|INFO
|7,00
|88.354
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|36.126.340
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ARTI
|0,96
|131.704
|% -4,00
|
|ATAGY
|4,61
|11.474.773
|% -3,96
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6415
|7,6798
|% -1,11
|
|Frank
|6,0158
|6,0520
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5610
|1,5688
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-11,25
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|-0,73
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
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17:57ODAS
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17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH