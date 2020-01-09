METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,09669248Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 1,16563201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78,68 % 0,02394261Fon Yönetim Ücreti2.799,5 % 0,85189801Hisse Senedi Komisyonu10,1 % 0,00307347Tahvil Bono Komisyonu6,44 % 0,00195972Gecelik Ters Repo Komisyonu55,98 % 0,01703492Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu153,65 % 0,04675625Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,02279234Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.157,83 % 2,48245728TOPLAM GİDERLER15.485,32 % 4,71223908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.619,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810591BIST