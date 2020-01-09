METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,13758812Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 1,65863077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89,42 % 0,03871953Fon Yönetim Ücreti1.967,25 % 0,85183394Hisse Senedi Komisyonu36,2 % 0,01567487Tahvil Bono Komisyonu1,28 % 0,00055425Gecelik Ters Repo Komisyonu28,7 % 0,01242731Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46,4 % 0,02009155Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,03243226Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.116,68 % 3,51458304TOPLAM GİDERLER14.509,07 % 6,28253564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ230.942,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810592BIST