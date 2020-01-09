METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,16172651Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 1,94962002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120,05 % 0,06110233Fon Yönetim Ücreti1.673,49 % 0,85176299Hisse Senedi Komisyonu59,65 % 0,0303603Tahvil Bono Komisyonu1,2 % 0,00061077Gecelik Ters Repo Komisyonu35,64 % 0,01813984Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,46 % 0,03789821Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,03812216Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.119,22 % 4,13247231TOPLAM GİDERLER14.306,85 % 7,28181542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.473,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810595BIST