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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 16:10
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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,75 % 0,20782916
Bağımsız Denetim Ücreti
3.830,49 % 2,5053895
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81,05 % 0,05301197
Fon Yönetim Ücreti
1.302,1 % 0,85165805
Hisse Senedi Komisyonu
30,77 % 0,02012558
Tahvil Bono Komisyonu
2,47 % 0,00161554
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
74,9 % 0,04898947
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.092,97 % 5,29332854
TOPLAM GİDERLER
13.732,5 % 8,98194781
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.890 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810596


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GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6502 7,6886 % 0,05  
Frank 6,0170 6,0533 % 0,18  
Riyal 1,5618 1,5696 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 9,06  
Altın Gr. 295 295 2,23  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,17  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 64,95 64,95 -0,41  
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