METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,20782916Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 2,5053895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81,05 % 0,05301197Fon Yönetim Ücreti1.302,1 % 0,85165805Hisse Senedi Komisyonu30,77 % 0,02012558Tahvil Bono Komisyonu2,47 % 0,00161554Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,04898947Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.092,97 % 5,29332854TOPLAM GİDERLER13.732,5 % 8,98194781DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.890 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810596BIST