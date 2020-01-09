METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,21471286Bağımsız Denetim Ücreti3.830,49 % 2,58837284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125,09 % 0,08452693Fon Yönetim Ücreti1.260,43 % 0,85170899Hisse Senedi Komisyonu72,48 % 0,04897683Tahvil Bono Komisyonu2,55 % 0,00172311Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,0506121Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.091,84 % 5,46789024TOPLAM GİDERLER13.775,53 % 9,3085239DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.988,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810597BIST