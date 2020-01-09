METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,00062853Bağımsız Denetim Ücreti20.508,61 % 0,04056714Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.923,99 % 0,01171797Fon Yönetim Ücreti430.750,95 % 0,85204866Hisse Senedi Komisyonu1.050,39 % 0,00207773Tahvil Bono Komisyonu562,9 % 0,00111345Gecelik Ters Repo Komisyonu882,29 % 0,00174522Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.425,3 % 0,00281932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00014816Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.549,38 % 0,03669168TOPLAM GİDERLER480.046,46 % 0,94955784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.554.736,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810598BIST