METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,75 % 0,00164498Bağımsız Denetim Ücreti14.490,61 % 0,07501741Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.374,08 % 0,01229053Fon Yönetim Ücreti164.584,6 % 0,85204906Hisse Senedi Komisyonu1.200,36 % 0,00621422Tahvil Bono Komisyonu201,91 % 0,00104528Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar74,9 % 0,00038775Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.121,68 % 0,07310747TOPLAM GİDERLER197.365,89 % 1,02175672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.316.329,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810599BIST