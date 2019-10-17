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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2019 15:20
GÜNCEL HABERLER
lemleri 80-90
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-10
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793704


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