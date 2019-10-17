METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









lemleri 80-90BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-10Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793704BIST