METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 15:20
lemleri 80-90
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-10
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793704
BIST
16:5093.325
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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94.618
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8999
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5678
En Düşük
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16:50282,35
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 281,92
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282,99
En Düşük
280,44