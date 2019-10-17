METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 16:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Türk Lirası cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 1.) İlgili araçlar Türk Lirası cinsindendir. 2.) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-15
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Vaad Sözleşmeleri 0-5 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793738
BIST
16:4593.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -817,31
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:455,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:456,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:45282,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,31
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44