METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 16:05
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Türk Lirası Cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlar
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Paylar
Vaad Sözleşmeleri 0-5 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793739
BIST
16:4493.318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -819,26
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:445,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:446,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:44282,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,65
|Açılış
|: 282,60
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44