METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Türk Lirası CinsindenMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlarORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki PaylarVaad Sözleşmeleri 0-5 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793739BIST