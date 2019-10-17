METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 17:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793782
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0169
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05282,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 282,06
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44