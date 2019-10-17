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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2019 17:18
GÜNCEL HABERLER

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 60-80
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 20-40 Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Vaad Sözleşmeleri 0-10 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793786


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