METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 60-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 20-40 Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmışTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Vaad Sözleşmeleri 0-10 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793786BIST