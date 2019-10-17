METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 17:18
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 60-80
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 20-40 Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri Vaad Sözleşmeleri 0-10 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793786
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0168
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05281,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 281,89
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44