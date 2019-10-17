METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 17:18
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 60-100 1.)Tek bir bankada değerlendirilebilecek katılma hesabı tutarı fon portföyünün %35'ini aşamaz. 2.) Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-40 Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış
Vaad Sözleşmeleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793787
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0169
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05282,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 282,06
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44