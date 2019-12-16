METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarERKAN ÖĞEÇ 02.05.2019 2008 - 2018 İş Yatırım Yeşilyurt Şube Müdür Yardımcısı 2018 - ... Deniz Portföy Yönetmen 21METİN TÜRKEŞ 09.07.2009 2015-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 20FİGEN KILIÇ 09.07.2009 2015-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803641BIST