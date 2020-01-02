METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 13:31
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
ISIN Kodu TRYMETL00142
Fonun Halka Arz Tarihi 02.01.2020
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 90 -
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 -
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Katılım esaslı olanlar.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı