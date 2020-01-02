METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Kıymetli Madenler FonuISIN Kodu TRYMETL00142Fonun Halka Arz Tarihi 02.01.2020Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilirFonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 90 -BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 -Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma HesabıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Katılım esaslı olanlar.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Gayrimenkul Sertifikaları İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı