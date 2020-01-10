METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2020 11:03
5,50 94,50
2019 5,50 94,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811635
BIST
13:10118.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 448,56
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:105,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:106,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:10292,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.404.253
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,79
|85.509.712
|% 13,09
|
|GLBMD
|2,21
|13.386.854
|% 11,62
|
|MRGYO
|1,27
|51.005.264
|% 11,40
|
|RYGYO
|5,41
|66.557.458
|% 10,86
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,85
|820.737.027
|% 10,47
|
|THYAO
|14,24
|731.667.439
|% -0,07
|
|PETKM
|3,93
|470.825.782
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,70
|377.102.270
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,80
|302.572.958
|% 1,45
|
|ODAS
|2,85
|820.737.027
|% 10,47
|
|ALBRK
|1,70
|377.102.270
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,50
|241.106.065
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.825.782
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,80
|302.572.958
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6588
|7,6973
|% 0,16
|
|Frank
|6,0101
|6,0463
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-1,40
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,09
|