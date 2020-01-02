METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.728.627
|% 16,43
|DURDO
|15,67
|8.230.367
|% 11,61
|SANFM
|5,57
|3.011.750
|% 11,40
|CRFSA
|5,21
|82.961.400
|% 10,62
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8420
|7,8814
|% -0,17
|Frank
|6,1170
|6,1538
|% -0,11
|Riyal
|1,5837
|1,5916
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,32
|Altın Gr.
|291
|291
|1,30
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|Yarım
|929
|953
|1,35
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,31
Seans Raporu
- 14:32GSRAY Yüzde 5.91 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 512, 667 adet işlem
- 14:31TATGD Yüzde 5.25 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 427 adet işlem
- 14:30XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 783, 84 artarak (% 0.56 ) 139, 614
- 14:30 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, IPEKE
- 14:30XU100 Endeks 115, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 6, 529.00 milyon TL de