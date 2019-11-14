***METRO* *ATPET* *SANEL* *RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***METRO******ATPET******SANEL******RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ATPET, METRO, RODRG, SANEL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1) Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Yılmaz KAPTAN 251740192 Hüseyin AKTAR 339084233 Samet KÖSE 237735434 Habib Türker YILDIRIM 203126695 Ahmet HACIOĞLU 127867576 Kemal GEDİK 310288952) METRO Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Nuh KIYAKLI 360769193) METRO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2,5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Nuh KIYAKLI 360769192 Cemile GÜLTEKİN 219692144) Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine Ömer ÖZTABAK, Eyüp BEKTAŞ ve İshak PAZ hakkında Kurulun 17.12.2015 tarihli kararı uyarınca 3 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine, Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 17/1 maddesi uyarınca? hakkında geçici olarak 2 yıl süreliğine işlem yapma yasağı uygulanacak olan İlker DÖNMEZ'in sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Ömer ÖZTABAK 297649632 Eyüp BEKTAŞ 125436753 İshak PAZ 201849564 İlker DÖNMEZ 292729185) San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Bahadır YALÇIN 205691722 Cengiz ÇATAL 411579196) SANEL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.Adı SoyadıMKK Sicil No1 Bahadır YALÇIN 205691722 Cengiz ÇATAL 411579193 Betül İpek DEMİRAY 213159484 Deniz TANRIÖVEN 13962678Sözkonusu kararlar Kurul'un 2019/60 sayılı Bülteni'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799042BIST