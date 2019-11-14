***METRO* *ATPET* *SANEL* *RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
14.11.2019 22:04
***METRO******ATPET******SANEL******RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [ATPET, METRO, RODRG, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
1) Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Yılmaz KAPTAN 25174019
2 Hüseyin AKTAR 33908423
3 Samet KÖSE 23773543
4 Habib Türker YILDIRIM 20312669
5 Ahmet HACIOĞLU 12786757
6 Kemal GEDİK 31028895
2) METRO Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Nuh KIYAKLI 36076919
3) METRO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2,5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Nuh KIYAKLI 36076919
2 Cemile GÜLTEKİN 21969214
4) Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine Ömer ÖZTABAK, Eyüp BEKTAŞ ve İshak PAZ hakkında Kurulun 17.12.2015 tarihli kararı uyarınca 3 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine, Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 17/1 maddesi uyarınca? hakkında geçici olarak 2 yıl süreliğine işlem yapma yasağı uygulanacak olan İlker DÖNMEZ'in sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Ömer ÖZTABAK 29764963
2 Eyüp BEKTAŞ 12543675
3 İshak PAZ 20184956
4 İlker DÖNMEZ 29272918
5) San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Bahadır YALÇIN 20569172
2 Cengiz ÇATAL 41157919
6) SANEL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
1 Bahadır YALÇIN 20569172
2 Cengiz ÇATAL 41157919
3 Betül İpek DEMİRAY 21315948
4 Deniz TANRIÖVEN 13962678
Sözkonusu kararlar Kurul'un 2019/60 sayılı Bülteni'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799042
BIST