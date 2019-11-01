***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2019 11:40
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796074
BIST
14:2197.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -680,95
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:215,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:216,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:21278,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|65.913.621
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,66
|42.626.986
|% 11,74
|
|ACSEL
|4,82
|13.106.085
|% 8,80
|
|ATEKS
|11,10
|3.491.629
|% 7,77
|
|BOSSA
|5,51
|34.559.741
|% 7,62
|
|METRO
|2,32
|34.012.837
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,54
|17.965.110
|% -8,03
|
|BOYP
|14,70
|1.268.740
|% -8,01
|
|THYAO
|11,54
|350.861.959
|% -0,86
|
|EREGL
|6,49
|199.259.950
|% -0,76
|
|FENER
|16,43
|193.104.161
|% 3,33
|
|ISFIN
|2,42
|143.576.288
|% -4,35
|
|GARAN
|9,21
|143.359.791
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,60
|49.380.911
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,42
|143.576.288
|% -4,35
|
|MEPET
|1,84
|74.708.935
|% 0,55
|
|EREGL
|6,49
|199.259.950
|% -0,76
|
|THYAO
|11,54
|350.861.959
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3973
|7,4344
|% 0,32
|
|Frank
|5,7837
|5,8185
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,11
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,76
|59,76
|0,14
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