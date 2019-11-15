***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2019 14:50
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799119
BIST
14:56104.733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 952,34
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:565,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:566,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:56271,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,56
|Açılış
|: 271,25
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,08
|112.568.478
|% 13,66
|
|YAPRK
|5,63
|5.590.369
|% 12,83
|
|HURGZ
|1,00
|61.180.134
|% 12,36
|
|IHLAS
|0,64
|32.824.964
|% 10,34
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.951.621
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,64
|705.198.891
|% 0,22
|
|GARAN
|9,84
|289.828.133
|% 1,03
|
|SISE
|4,44
|198.507.599
|% -0,89
|
|ASELS
|19,17
|195.148.908
|% 1,11
|
|KOZAA
|9,70
|165.868.628
|% 3,08
|
|KARSN
|1,32
|137.042.439
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,00
|61.180.134
|% 12,36
|
|TIRE
|2,08
|112.568.478
|% 13,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.824.964
|% 10,34
|
|THYAO
|13,64
|705.198.891
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4229
|% 0,07
|
|Frank
|5,7906
|5,8255
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,23
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-9,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|-5,68
|
|Yarım
|866
|888
|-2,74
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,30
|