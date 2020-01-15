***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2020 15:19
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812804
BIST
16:22121.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,76
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:225,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:226,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:22293,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 293,10
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|102.184.625
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.974.746
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,29
|3.271.184
|% -12,84
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.553.278.277
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|254.542.084
|% 1,75
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6349
|7,6732
|% 0,00
|
|Frank
|6,0778
|6,1144
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5649
|1,5727
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|