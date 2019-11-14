***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2019 11:31
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798843
BIST
15:18103.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -911,88
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:185,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:186,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:18271,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,51
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|5,05
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|5,87
|
|Yarım
|867
|890
|2,84
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,60
|
Seans Raporu
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