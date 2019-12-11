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***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

11.12.2019 09:06
GÜNCEL HABERLER



***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METRO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802946


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SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
KPHOL 2,54 1.519 % 9,01  
BALAT 0,49 98.000 % 8,89  
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Riyal 1,5421 1,5498 % -0,10  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 273 273 -0,67  
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Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,61 16,63 -0,05  
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