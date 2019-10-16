***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.10.2019 18:13
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793556
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0264
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 281,69
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17