***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937Transferler114.424.746 -114.424.746 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.957 -83.003.243 -82.999.286 0 -82.999.286Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.110.375 -580.023 -4.690.398 0 -4.690.398Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.110.375 24.162.856 -29.028 58.921 721.536.374 -83.003.243 974.199.253 0 974.199.253Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-35.552 -35.552 0 -35.552Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903Transferler-438.780.114 438.780.114 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.337 28.900.611 28.900.611 0 28.900.611Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -4.618 8.557.618 274.802.034 28.900.611 643.503.552 0 643.503.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.983.864 24.436.755Dönem Karı (Zararı)28.900.611 -83.003.243Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.900.611 -83.003.243Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.270.587 -103.654.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 331.789 151.901Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-41.045.098 -148.784.220Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -41.045.098 -148.784.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-283.724 131.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 -43.994 131.025Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -239.730 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.870.238 973.258Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -883.039 -1.233.532Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 2.753.277 2.206.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.713.695 43.873.142İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6.075.327 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler67.186 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.057.275 212.108.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.654 -28.251İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -528 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 5.182 -28.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.359.801 11.168.704İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -4.465.079 11.326.362İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.824.880 -157.658Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 -1.478.700 -39.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-815.018 577.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 -716.072 541.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -98.946 36.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 3.930 -19.353Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.170.950 200.778.430İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 6.124.240 200.778.430İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -953.290 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.188.342 -328.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -735.419 184.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -452.923 -513.844Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.687.299 25.450.862Ödenen Faiz23 -818.331 -1.757.240Alınan Faiz23 114.896 822.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 0 -79.269YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.297.165 -48.581.883Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 15.297.165 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları4 0 -3.972.543Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 0 -44.601.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.719Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -7.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.298.809 1.723.180İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları22 -3.808.299 -4.690.398Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.500.000Kredilerden Nakit Girişleri9 0 17.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.216.042 -11.086.422Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -14.216.042 -11.086.422Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -274.468 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.780 -22.421.948NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.780 -22.421.948DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.736 22.472.065DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.956 50.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.956 37.736Finansal Yatırımlar4 201.448 21.271.874Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 201.448 21.271.874Ticari Alacaklar6 17.277 21.196İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 12.187 11.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.090 10.071Diğer Alacaklar7 121.227 7.123.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 7.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 121.227 7.115.982Peşin Ödenmiş Giderler8 8.826 56.518İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.826 56.518Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 11.902 82.100Diğer Dönen Varlıklar18 1.223.100 417.483ARA TOPLAM1.603.736 29.010.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.603.736 29.010.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 959.969.919 919.226.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 959.969.919 919.226.887Diğer Alacaklar7 7.790.769 2.382.844İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 7.497.496 2.259.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 293.273 123.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.190.000 4.190.000Maddi Duran Varlıklar12 528.219 609.651Taşıtlar12 508.711 582.494Mobilya ve Demirbaşlar12 19.508 27.157Kullanım Hakkı Varlıkları13 523.000 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 26.897 39.934Diğer Haklar14 26.897 39.934Peşin Ödenmiş Giderler8 1.526.392 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.526.392 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR974.555.196 926.449.316TOPLAM VARLIKLAR976.158.932 955.459.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 367.197 14.216.042İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 367.197 14.216.042Banka Kredileri9 0 14.216.042Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 367.197 0Ticari Borçlar120.900 919.588İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 87.156 788.614İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 33.744 130.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 42.768 38.838Diğer Borçlar7 34.800.615 27.713.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 34.800.615 26.759.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 953.290Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.081.550 1.376.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 44.135 99.127Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.037.415 1.277.145Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 367.601 684.567İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 367.601 684.567ARA TOPLAM36.780.631 44.948.470TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.780.631 44.948.470UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 239.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 239.892 0Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 239.892 0Diğer Borçlar7 282.257.767 282.257.767İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 282.257.767 282.257.767Uzun Vadeli Karşılıklar17 68.636 86.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 68.636 86.975Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 13.307.757 9.612.561Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler697 136.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 697 136.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.874.749 292.093.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER332.655.380 337.042.427ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar643.503.552 618.417.455Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -8.498.697 -4.690.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -4.618 -33.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.618 -33.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -4.618 -33.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 8.557.618 4.749.319Yasal Yedekler19 8.557.618 4.749.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 274.802.034 717.425.999Net Dönem Karı veya Zararı19 28.900.611 -438.780.114TOPLAM ÖZKAYNAKLAR643.503.552 618.417.455TOPLAM KAYNAKLAR976.158.932 955.459.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -3.173.786 -3.048.074 -989.328 -1.101.316Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.057.397 54.388.456 961.239 52.753.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.524.647 -258.975.128 -838.889 -178.534.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.641.036 -207.634.746 -866.978 -126.882.611Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 44.172.332 273.109.435 7.725.678 102.031.668Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -8.754.870 -103.526.563 452.846 -11.956.725FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.776.426 -38.051.874 7.311.546 -36.807.668Finansman Gelirleri23 80.847 822.402 4.416 24.752Finansman Giderleri23 -259.713 -1.900.629 -30.639 -1.227.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.597.560 -39.130.101 7.285.323 -38.010.593Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.696.949 -43.873.142 -601.687 -23.421.330Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.696.949 -43.873.142 -601.687 -23.421.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09630000 0,27670000 0,02230000 0,20480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.337 3.957 34.277 15.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 37.611 4.946 43.786 19.375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.274 -989 -9.509 -3.875Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -8.274 -989 -9.509 -3.875Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.337 3.957 34.277 15.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.929.948 -82.999.286 6.717.913 -61.416.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.929.948 -82.999.286 6.717.913 -61.416.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793555BIST