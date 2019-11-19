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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

19.11.2019 18:13
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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26/07/2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

     18.11.2019 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,72 TL fiyat aralığından 6.876.525.-TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibariyle % 0,65 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
Saygılarımızla.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METRO 18/11/2019 4.060.518 % 1,35 1,48 % 1,59 2.351.412,19 -
METRO 18/11/2019 133.459 % 0,04 1,49 % 1,55 78.619,59 -
METRO 18/11/2019 153.380 % 0,05 1,5 % 1,5 91.888,68 -
METRO 18/11/2019 53.952 % 0,02 1,51 % 1,48 32.861,71 -
METRO 18/11/2019 43.381 % 0,01 1,52 % 1,46 26.856,82 -
METRO 18/11/2019 13.752 % 0 1,53 % 1,46 8.651,27 -
METRO 18/11/2019 9.723 % 0 1,54 % 1,45 6.213,89 -
METRO 18/11/2019 58.481 % 0,02 1,57 % 1,44 39.129,15 -
METRO 18/11/2019 111.089 % 0,04 1,58 % 1,4 75.439,62 -
METRO 18/11/2019 38.208 % 0,01 1,59 % 1,39 26.328,81 -
METRO 18/11/2019 496.796 % 0,17 1,6 % 1,22 347.305,95 -
METRO 18/11/2019 133.753 % 0,04 1,61 % 1,18 94.843,14 -
METRO 18/11/2019 51.619 % 0,02 1,62 % 1,16 37.118,79 -
METRO 18/11/2019 61.144 % 0,02 1,63 % 1,14 44.579,58 -
METRO 18/11/2019 57.323 % 0,02 1,64 % 1,12 42.366,95 -
METRO 18/11/2019 624.704 % 0,21 1,65 % 0,91 467.960,57 -
METRO 18/11/2019 179.810 % 0,06 1,66 % 0,85 136.492,28 -
METRO 18/11/2019 159.033 % 0,05 1,67 % 0,8 122.310,96 -
METRO 18/11/2019 77.179 % 0,03 1,68 % 0,77 60.129,52 -
METRO 18/11/2019 99.359 % 0,03 1,69 % 0,74 78.403,36 -
METRO 18/11/2019 141.237 % 0,05 1,7 % 0,69 112.861,31 -
METRO 18/11/2019 95.696 % 0,03 1,71 % 0,66 77.426,84 -
METRO 18/11/2019 22.929 % 0,01 1,72 % 0,65 18.780,95 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799690


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