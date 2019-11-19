***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkMetro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkMetro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi26/07/2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar18.11.2019 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,72 TL fiyat aralığından 6.876.525.-TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibariyle % 0,65 olmuştur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMETRO 18/11/2019 4.060.518 % 1,35 1,48 % 1,59 2.351.412,19 -METRO 18/11/2019 133.459 % 0,04 1,49 % 1,55 78.619,59 -METRO 18/11/2019 153.380 % 0,05 1,5 % 1,5 91.888,68 -METRO 18/11/2019 53.952 % 0,02 1,51 % 1,48 32.861,71 -METRO 18/11/2019 43.381 % 0,01 1,52 % 1,46 26.856,82 -METRO 18/11/2019 13.752 % 0 1,53 % 1,46 8.651,27 -METRO 18/11/2019 9.723 % 0 1,54 % 1,45 6.213,89 -METRO 18/11/2019 58.481 % 0,02 1,57 % 1,44 39.129,15 -METRO 18/11/2019 111.089 % 0,04 1,58 % 1,4 75.439,62 -METRO 18/11/2019 38.208 % 0,01 1,59 % 1,39 26.328,81 -METRO 18/11/2019 496.796 % 0,17 1,6 % 1,22 347.305,95 -METRO 18/11/2019 133.753 % 0,04 1,61 % 1,18 94.843,14 -METRO 18/11/2019 51.619 % 0,02 1,62 % 1,16 37.118,79 -METRO 18/11/2019 61.144 % 0,02 1,63 % 1,14 44.579,58 -METRO 18/11/2019 57.323 % 0,02 1,64 % 1,12 42.366,95 -METRO 18/11/2019 624.704 % 0,21 1,65 % 0,91 467.960,57 -METRO 18/11/2019 179.810 % 0,06 1,66 % 0,85 136.492,28 -METRO 18/11/2019 159.033 % 0,05 1,67 % 0,8 122.310,96 -METRO 18/11/2019 77.179 % 0,03 1,68 % 0,77 60.129,52 -METRO 18/11/2019 99.359 % 0,03 1,69 % 0,74 78.403,36 -METRO 18/11/2019 141.237 % 0,05 1,7 % 0,69 112.861,31 -METRO 18/11/2019 95.696 % 0,03 1,71 % 0,66 77.426,84 -METRO 18/11/2019 22.929 % 0,01 1,72 % 0,65 18.780,95 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799690BIST