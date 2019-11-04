***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihli kararı ile Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu Metro Euphoria hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) şirketi tarafından City Hotel Batumi JSC şirketinin paylarının tamamının satın alınması çerçevesinde görüşmelere iştirak edilmesine, Bahse konu görüşmelerin ve neticesinde gelişecek durumların ivedilikle 'Özel Durumlar Tebliğ' çerçevesinde Kamuoyunun Aydınlatma Platformu (KAP)'ta açıklanmasına, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796419BIST