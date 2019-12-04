***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısımının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 04.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801838BIST