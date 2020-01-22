***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 18:10
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan maden sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiği 17.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektar'dır. Bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tasarrufunda bulunan maden sahası ve ruhsatı hakkında gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814030
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5558
18:05296,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,38
|Açılış
|: 296,10
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.887
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.960.837
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.489.895
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.458.299
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.318.805
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.460
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.479.815
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.672.490.785
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.115.911.768
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.038.825.095
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|467.562.136
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|789.971.143
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|699.441.742
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|318.186.589
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,70
|253.525.424
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% 0,41
|
|Frank
|6,0787
|6,1153
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5730
|1,5809
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-1,81
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,36
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
-
17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem