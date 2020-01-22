***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan maden sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiği 17.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektar'dır. Bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tasarrufunda bulunan maden sahası ve ruhsatı hakkında gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814030BIST