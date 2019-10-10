***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2019 09:29
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.10.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,94-1,95 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 09.10.2019 tarihi itibariyle % 5,95 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/10/2019 300.000 0 300.000 17.564.666 17.864.666 % 5,85 % 5,85 % 5,95 % 5,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791982
BIST
10:04100.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,44
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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100.260
En Düşük
99.886
10:045,8676
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,8580
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|Önceki Kapanış
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5,8796
En Düşük
5,8615
10:046,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
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6,4712
En Düşük
6,4447
10:04284,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 284,15
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63