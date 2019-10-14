***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2019 18:43
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14.10.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,29 -2,37 TL fiyat aralığından 20.010 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 20.010 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 14.10.2019 tarihi itibariyle % 6,20 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2019 20.010 20.010 0 18.591.288 18.591.288 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793162
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,25
|Açılış
|: 283,91
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12